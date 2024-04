No al ricordo di Ramelli | il circo mediatico di Fiano in nome dell’antifascismo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr – La settimana dell’anno più attesa dalla sinistra italiana si è aperta all’insegna della solita lagna vittimista, in attesa della santificazione del 25 aprile come giornata nazionale di lotta contro quel fantomatico fascismo (inesistente) attribuito al governo Meloni. Dopo gli inni alla libertà per le polemiche riguardanti Luciano Canfora e Antonio Scurati, ovvero parti dello stesso copione trito e ritrito diventato ormai altamente noioso, non poteva mancare l’allarme lanciato dall’ex deputato Emanuelesul prossimo 29 aprile, data della consueta commemorazione a Milano indel vile assassinio del giovane militante del Fronte della Gioventù Sergionel 1975 per mano di un commando di Avanguardia Operaia. Le parole disulla commemorazione di“Ci ...

