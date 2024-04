Sergio Ramelli - 700 neofascisti sfilano per ricordare il camerata ucciso nel 1975

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 aprile 2024 – È partito, poco dopo le 21, da via Ponzio, vicino a piazzale Gorini, il corteo in memoria di, il militante del Fronte della gioventùnel, che vede sfilare sigle neofasciste e di estrema destra come CasaPound, Forza nuova, la Rete dei patrioti e Lealtà e azione. Fiaccole alla mano, marciando in file da cinque, i presenti - circa 700 – camminano verso via Paladini, casa di, dove viene ricordato il giovane “scomparso” con il solito rito del "presente” davanti al murales che ricorda il militante. In testa al corteo lo striscione nero con scritto “Onore ai camerati caduti”. Non solo, vengono ricordati anche Enrico Pedenovi, consigliere del Msi della Provincia di Milano...