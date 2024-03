Cagliari | Truzzu alla cerimonia di intitolazione di una piazza in città a Sergio Ramelli | ucciso nel 1975

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Il sindaco diPaoloe l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di, Alessio Mereu, hanno oggi preso partedidella Piazzetta. L’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare lo spazio adiacenteRepubblica, tra la via Alghero e la via Deledda, a, studente milanese, militante dell’Msi,negli anni ’70. Come scrisse sul Secolo Antonio Pannullo quello difu uno degli omicidi più brutali degli anni Settanta. Era il 13 marzoquando un commando di assassini di Avanguardia Operaia di Milano aggredì sotto casa il ...