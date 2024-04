Musk - viaggio in Cina a caccia di dati per il miglioramento della guida autonoma di Tesla

Tesla musk a Pechino per espandere attività - Il miliardario Elon musk si è recato a sorpresa in Cina per un incontro col premier Li Qiang nella speranza di spuntare il via libera alla sua tecnologia per le Tesla senza guidatore in quello che è i ...

musk a Pechino per l'ok al "Full Self-Driving" - Elon musk visita la Cina per ottenere l'approvazione delle autorità locali per la tecnologia di guida autonoma di Tesla ...

musk vola a sorpresa in Cina, Tesla corteggia il Dragone - Elon musk vola a sorpresa in Cina e incontra il premier Li Qiang. Il miliardario è atterrato a Pechino con l'intenzione di corteggiare le autorità e spuntare il via libera alla sua tecnologia per le ...

