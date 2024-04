Scurati rompe il silenzio e racconta come sono andate le cose con la Rai

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ospite a Che Tempo Che fa Ieri sera, 28 aprile, a Che Tempo che Fa è stato ospite Antonio, di cui si è parlato tantissimo dopo che è stato bloccato, dalla Rai, il suo monologo sul 25 aprile.spiega: “stato chiamato da un programma della tv che pensavo fosse di tutti, in prossimità del 25 aprile perché ho scritto almeno cinque libri che hanno affrontato quel periodo. Misentito in dovere di ricordare l’anniversario e dicevo le mie idee e muovevo le critiche a chi ci governa e per questostato trascinato per i capelli in una lotta nel fango”. Poi aggiunge: “È arrivata la telefonata della conduttrice che non conoscevo, era affranta e ha detto ‘la sua partecipazione è stata annullata’. Non ho risposto a chi mi chiamava, ho cercato di non replicare anche se ero dispiaciuto. La ...