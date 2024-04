ScreenRadio Weekly 13 aprile 2024 | tutti i podcast della settimana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 13 aprile 2024) Torna ildiil programma che raccoglie i nostri show più amati. Abbiamo iniziato lacon uno speciale di Anime Today dedicato a Frieren. Non potevamo perdere l’occasione di parlare anche di Joker 2 dopo l’uscita dell’attesissimo trailer. Spazio anche Guida per riconoscere i tuoi film, l’audio guida che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Emanuele Rauco ci ha parlato di Ghostbusters – Minaccia glaciale (qui c’è la nostra recensione), Gloria!, Los Delincuentes. Per finire, lo speciale di Ottanta Nostalgia dedicato a Ghostbusters, con un ospite d’onore, Edoardo Stoppacciaro. Ora cliccate play per ascoltare l’episodio completo. Ascolta “13” su ...