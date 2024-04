Appartiene a un 64enne dell’agro aversano il corpo ritrovato questa mattina lungo la statale 7 bis (via Appia), nei pressi dello stir di Santa Maria Capua Vetere , al confine con il comune di San Tammaro. L’uomo avrebbe perso la vita dopo essersi apparta to con una prostituta . Santa Maria Capua ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiUn tentativo di fuga di un detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere , che era stato accompagnato dalla Polizia Penitenziaria in ospedale per dei controlli, è stato sventato dagli agenti, anche grazie all’intervento dei Carabinieri. A denunciarlo il sindacalista ... Continua a leggere>>

Santa maria capua Vetere, brillante successo per la quinta edizione della Sgambettata - SANTA maria capua VETERE (CE) - Ha riscosso un entusiasmante successo la quinta edizione speciale della “SGAMBETTATA” organizzata dalla ASD Federazione ...

Appalti e camorra a Sant’Antimo: in carcere 60enne di Casal di Principe - Un 60enne, originario di Casal di Principe, ricercato per una condanna in via definitiva, è stato tratto in arresto dalla polizia.

FOTO E VIDEO. Andrea Sannino e maria Esposito di Mare Fuori insieme nel noto locale casertano - capua – Da poco è online Murì ppe te, il nuovo singolo del cantante napoletano Andrea Sannino. L’artista ha scelto come sua musa per il video maria Esposito, la giovane attrice che interpreta Rosa Ric ...

