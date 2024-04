Santa Maria Capua Vetere - detenuto portato in ospedale ha tentato la fuga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn tentativo didi undel carcere di, che era stato accompagnato dalla Polizia Penitenziaria inper dei controlli, è stato sventato dagli agenti, anche grazie all’intervento dei Carabinieri. A denunciarlo il sindacalista della Cgil-Fp Campania per la Polizia Penitenziaria Orlando Scocca. “Il, secondo riferisce “hadi fuggire. E’ intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per aiutare i colleghi della Penitenziaria viste le violente rimostranze del, che non voleva rientrare nel furgone che in seguito lo ha riaccompagnato in carcere senza visita. Per fortuna, nessun ferito. Gli accompagnamenti presso le strutture ...