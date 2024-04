Sandokan - Ed Westwich Con Can Yaman | Ecco Tutto Il Cast Completo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le riprese della fictioncon Cansono appena iniziate. Insieme a Cantroviamo attori dirispetto, come Ede non solo! Il nuovo adattamento delle avventure di, il leggendario eroe dei romanzi di Emilio Salgari, vedrà il celebre attore e modello turco Caninterpretare il ruolo principale della Tigre di Mompracem. L’atteso reboot televisivo si avvale di uninternazionale, tra cui spiccano nomi come quello di Ed Westwick, noto per il suo ruolo nella serie di successo “Gossip Girl”, e la giovane attrice britannica Alanah Bloor, che farà il suo debutto sullo schermo nel ruolo di Marianna. Il talentuoso Alessandro Preziosi completa il trio principale, interpretando il carismatico Yanez de Gomera. Nel ...