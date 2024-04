Sánchez resta al governo spagnolo | Ho deciso di andare avanti con più forza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Hodicon più", ha detto il premier socialista Pedroin un discorso alla nazione in cui ha condannato gli attacchi contro la sua famiglia. Tutto è iniziato mercoledì scorso, quando il premier socialista in serata ha pubblicato su X una lettera ai cittadini: “Ne vale la pena?”, aveva scritto in seguito alla decisione di un giudice di aprire un'indagine preliminare su sua moglie, Begoña Gómez, per accuse di corruzione. Giovedì la procura di Madrid ha chiesto l'archiviazione delle indagini per mancanza di prove. Maaveva ormai già annunciato di aver bisogno di fermarsi e di pensare. Ha cancellato tutti gli impegni ufficiali per riflettere sul suo futuro, fino al 29 aprile: “Devo continuare a essere a capo delo ...