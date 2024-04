Sánchez scioglie le riserve annunciando che resterà premier malgrado l’inchiesta che ha coinvolto la moglie

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dopoche coinvolge la– accusata di traffico di influenze – e una lunga riflessione durata cinque giorni, ilspagnolo, Pedro, ha annunciato di aver “deciso di proseguire con tutta la forza alla guida del governo della Spagna”. Il leader spagnolo, in conferenza stampa, ha detto che questo è un “passo che faccio per un motivo personale ma in cui tutti si possono rivedere”, “non è una questione ideologica, ma di rispetto, di dignità che vanno al di là delle opinioni politiche”. A convincere ila non dimettersi, come da lui stesso riferito, è stato il sostegno deciso della popolazione e del suo partito, il Psoe: “Grazie a questa mobilitazione, ho deciso di continuare a guidare la presidenza”.le ...