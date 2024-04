Gasperini | 'Mi dispiace non andare in panchina | ma hanno deciso così! Scalvini? Pensavo peggio'

(Di martedì 2 aprile 2024) Il tecnico dell`Atalanta Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera, valida per l`andata delle semifinali...

Non solo soddisfazione per il tecnico della Dea dopo la goleada al Frosinone: il rammarico per la sosta forzata che attende la squdra nel prossimo weekend (itasportpress)

Gasperini alla carica della Fiorentina: “Ci conosciamo, dobbiamo fare un gol in più” - “La logica resta sempre di fare un gol in più. Oltre la solidità che ci può dare uno Hien in più, mi aspetto molto dagli attaccanti da qui alla fine”. La vigilia della Fiorentina come chiamata alle ar ...calcioatalanta

NAZIONE, Inizia il ciclo di ferro: sfida all'Atalanta decisiva - Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Milan, che per la Fiorentina c'è subito da pensare alla prossima: per la Nazione è appena iniziato il ciclo di ferro, ...firenzeviola