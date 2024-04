San Salvatore Telesino | incidente tra due auto - donna trasportata in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio esprimere la mia soddisfazione, da sanSalvatorese e da consigliere comunale, per questa risposta di rilevante importanza che abbiamo registrato per la nostra Telesia. Ringrazio per l’attenzione rivolta il Governo di centro destra e il ministero Sangiuliano. ...

Continua a leggere>>