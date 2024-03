San Salvatore Telesino continua a crescere | nuove scuole e rete idrica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale di Sanprosegue nel percorso di crescita del paese. Sono diverse le opere che sono in itinere nel piccolo Centro: sono state gettate le fondamenta, per iniziare, presso il cantiere che sta assistendo all’abbattimento ed alla ricostruzione della locale scuola materna; inoltre, in zona Cese San Manno ed in Contrada Riconca, in quest’ultima sede in modo più avanzato, proseguono le opere di adeguamento dellacon tutte le attività connesse di rifacimento del sovrastante manto stradale e di regimazione delle acque. A via Cave, ancora, si procede nella messa in sicurezza della tratta. E, sempre in tema di edilizia scolastica, avanza il cantiere che sta assistendo all’abbattimento ed alla ricostruzione delle ...