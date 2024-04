Salvini e la difesa d’ufficio di Vannacci | Le sue parole sui disabili? Ampiamente travisate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Abbiamo assunto 13mila nuovi insegnanti di sostegno. Il nostro obiettivo è includere e aiutare tutti senza escludere nessuno. Sicuramente per letà più gravi occorre ancora maggiore attenzione. Il mio obiettivo è che tutti possano crescere insieme e penso che ledel generalesiano state“. Così il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega, Matteo, a margine di un sopralluogo alla caserma Montello a Milano, in riferimento all’idea del generale Roberto, candidato alle Europee per il Carroccio, secondo cui sarebbe meglio creare classi separate per le persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.