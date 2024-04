Meloni convoca il G7 per discutere dell’attacco Tajani | obiettivo di tutti è lavorare a de-escalation

(Di domenica 14 aprile 2024) La presidenza italiana ha fissato una riunione per il primo pomeriggio in videoconferenza con l’di valutare scenari e possibili ripercussioni dell’iniziativa lanciata dal governo di Teheran

Attacco Iran a Israele, Teheran: «Per noi la questione è conclusa». Biden: «Non sosterranno contrattacco di Israele». Meloni convoca il G7 - La Presidenza italiana del G7 - si legge in una nota di palazzo Chigi - ha convocato, per il primo pomeriggio di oggi, una conferenza in collegamento a livello leader per discutere dell'attacco ...ilmessaggero

L'Iran all'Onu: 'Col nostro attacco la questione è conclusa'. Biden ammonisce Netanyahu: 'Stop a controffensiva' - LIVE - L'Iran ha fatto appello a Israele perché non reagisca al suo attacco diretto di droni e missili, definito giustificato e risposta obbligata al raid contro il consolato di Damasco.ansa