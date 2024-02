Lady Gabriella Windsor | dal royal wedding da favola alla tragedia | in soli quattro anni

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ultima foto che ritraee Sir Thomas Kingston in pubblico risale al 14 febbraio. Era il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza. I due erano a un evento dedicato a William Shakespeare, a Londra, al quale aveva partecipato anche la regina Camilla. Sorridevano, felici. Non sapevano, ovviamente, che dopo quello scatto non ce ne sarebbero stati altri. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, la sera del 27 febbraio: Tom Kingston, 45, è morto. Il decesso risale a un paio di giorni prima. A domenica sera, per la precisione, quando il corpo dell’uomo è stato ritrovato senza vita in una casa del Gloucestershire. Non si conoscono le cause ma da palazzo è ...