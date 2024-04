Roma - due cittadini peruviani fermati in un bar | trovati con dipinti dal valore di 170mila euro – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) Duedi 42 e 59 anni stavano facendo colazione in un bar di, in via Casal de Pazzi. Mentre sorseggiavano il caffè, stringevano tra le mani valigie di grosse dimensioni, e si guardavano intorno con fare circospetto. Una scena che ha insospettito i poliziotti della Squadra Mobile capitolina, presenti sul posto per svolgere servizio di osservazione, che hanno deciso di identificare e controllare i due individui. Gli agenti hanno scoperto che i due andavano in giro con 650in contanti, ma il vero bottino consisteva in tre quadri avvolti in busti e panni di cellophane, e in una scultura di metallo munita di targhetta, dalla quale si evinceva la provenienza spagnola dell’opera. I soli due quadri, intitolati rispettivamente Caballo blanco con carro e Puerto de San Sebastian, valevano ...