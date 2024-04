Terzo mandato | De Luca - ' burocrazie romane non impediscano a cittadini di scegliere'

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Ilper i presidenti di Regione "non è un problema che riguarda me. Da quando si recepisce la legge nazionale –e la Campania non l'ha ancora fatto– è consentito svolgere un successivo. È quello che sta facendo il collega Zaia, senza che nessuno abbia avuto nulla da ridire. Trovo intollerabile che piccoledebbano impedire aididemocraticamente i propri governanti. Può essere eccessivo anche un soloper chi si rivela incapace di governare". Lo dice il presidente della regione Campania, Vincenzo De, in un'intervista a 'La Repubblica'.

