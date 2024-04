Rissa e arbitra aggredita tra gli under 17 | un dirigente squalificato fino al 2028

Parapiglia, caos e calci: il derby per il rossonero è una catastrofe - E' stato uno dei protagonisti del derby, non certo in positivo: per il giocatore del Milan la partita contro l'Inter è stata difficile ...calciomercato

Roma-Bologna, il gol di Zirkzee alimenta la polemica in Spagna: “Perché da noi no” - Il paragone tra la marcatura dell'attaccante rossoblù e quanto accaduto nel corso del Clasico tra Real Madrid e Barcellona ...corrieredellosport

Roma furiosa, bufera sull'arbitro Maresca per la gara con il Bologna - Non si placano le proteste dei tifosi giallorossi dopo la sconfitta per 3-1 in casa contro il Bologna. L'arbitro Maresca è sotto accusa per il suo metro di giudizio ...sport.virgilio