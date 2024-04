L’Isola dei Famosi 2024 - Francesca Bergesio parla delle sue condizioni | i risultati della risonanza magnetica

Peppe Di Napoli dopo aver abbandonato volontariamente L’Isola dei Famosi 2024 è tornato in Italia e ne ha approfittato per raccontare come sta facendo capire il reale motivo di questa sua decisione. Infatti, nonostante le dichiarazioni contrastanti ...

Francesco Benigno, eliminato dall’Isola dei Famosi per comportamenti non ritenuti idonei al programma, è tornato in Italia. L’ex concorrente in un video aveva comunicato la fine della sua protesta e il ritorno in Italia dalla sua famiglia. “Non mi ...