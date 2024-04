Lazio - Felipe Anderson | Era giusto comunicare la mia scelta Ringrazio Lotito e tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Genova 19 aprile 2024 - Lavince di misura, ma quello che importava era portare a casa i tre punti e questo è stato fatto. Il successo capitolino a Marassi contro il Genoa arriva da una rete di Luis Alberto, sull'assist di Kamada imbeccato dal tocco geniale di. Proprio il brasiliano a partita terminata si è presentato ai microfoni di Dazn per raccontare non solo del match del Ferraris, ma anche del suo futuro, visto che in settimana ha comunicato il suo ritorno ufficiale in Brasile, dove a partire dal prossimo anno vestirà la maglia del Palmeiras. Ecco le parole del fantasista lazialeoggi hai dato il la all'azione del gol, la classifica è migliorata, ma con l'atteggiamento e il carattere del secondo tempo pensi si possa fare anche meglio? "Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, ...