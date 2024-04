Rimini - uomo cade con la sua auto nel porto | morto sul colpo

Un uomo è deceduto a Rimini dopo essere caduto con la sua Auto nel porto canale . Sommozzatori dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale di soccorso sono ancora in azione per cercare di capire se all'interno della vettura ci fossero anche altre persone. Stando alle prime informazioni ... Continua a leggere>>

La Polizia ferroviaria di Rimini ha arrestato un Uomo , accusato di aver accoltella to la sua ex fidanzata . È successo nella notte. La donna, dopo essere stata minacciata e ferita al braccio con un coltello, è riuscita a chiudere aiuto agli agenti della Polfer, nel piazzale davanti alla stazione. ... Continua a leggere>>

La giovane era entrata in casa del 60enne, lo aveva malmenato e tenuto sequestrato per ore. Poi il tragitto al bancomat per farsi consegnare 600 euro. La responsabile è stata arrestata

