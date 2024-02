Riflettori sul condominio Il sottotetto conteso | ecco chi lo può utilizzare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 - Tetto esono le aree sulle quali si concentrano le maggiori controversie condominiali. E allora, per capire cosa è possibile farvi e cosa no, affrontiamo il tema insieme all’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali. Perché spesso si litiga per il tetto o il? "Le ragioni possono essere plurime, ma prevalentemente sono legate al recupero dell’area delche permette al proprietario dell’ultimo piano di godere di maggiori spazi. Assai spesso questa operazione consente la creazione di una grande vivibilità esterna, con possibilità di ottenere anche un pregevole panorama. Allo stesso tempo, questi lavori possono pregiudicare i diritti di altri condomini e avere un impatto importante, soprattutto in edifici dal grande valore storico-architettonico". Che fare ...