Recupero Atalanta-Fiorentina - Casini | Ragioniamo su ipotesi per salvaguardare la contemporaneità delle partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) “? A oggi lo slot unico per ilentro la fine del campionato sarebbe il 22 maggio, ma la Lega sta ragionando superal massimo larilevanti per le qualificazioni alle competizioni europee”. Queste le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A, Lorenzo, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1, soffermandosi sul match della 29esima giornata, rinviato per il malore accusato dal dg viola Joe Barone, scomparso pochi giorni dopo all’ospedale San Raffaele. “Nell’in cuiandranno avanti in Europa le altre date disponibili sarebbero 31 maggio o 2 giugno”, ha confermato ...