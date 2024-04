Udinese-Roma sospesa | le ipotesi per il recupero della sfida

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – La partita tra, valida per la 32esima giornata di Serie A,al 71', quando verrà recuperata? Lo stop del match è arrivato per il malore accusato dal giocatore giallorosso Evan N'Dicka che si è accasciato a terra toccandosi il petto e richiamando l'intervento dello staff medico. Il difensore ivoriano

N’Dicka sta meglio: il calciatore della Roma resta ricoverato a Udine per accertamenti - La Roma ha fatto sapere che il difensore N'Dicka, ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo il malore in campo, sta bene.corrierenazionale