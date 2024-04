Real Madrid - Valverde rivela | Dopo i quarti ho avuto un rimpianto

È tempo di semifinali in Champions League . Per la prima partita va in scena una sfida di cartello che è ormai un classico del torneo: Bayern Monaco-Real Madrid . È l’incontro disputato più volte nella storia della massima competizione calcistica europea, 26 precedenti di cui 24 nella fase a ... Continua a leggere>>

Notizia fresca giunta in redazione: Thomas Tuchel ha avvertito il suo Bayern Monaco che non solo affronterà il Real Madrid in semifinale di Champions League, ma si scontrerà anche con l'”aura europea” dei Blancos. anche se Tuchel lascerà l’Allianz Arena dopo aver subito ... Continua a leggere>>

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si prepara alla sfida contro il Bayern Monaco, valida per la semifinale d’andata di Champions League. Per il tecnico si tratta di una partita contro una squadra che ha allenato in passato, come ricorda in conferenza stampa: “E’ sempre emozionante per me ritrovare ...

