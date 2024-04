Rajwa di Giordania | per i 30 anni in dolce attesa - le nuove foto con la tiara del matrimonio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un giorno diventerà regina di. Per ora, però, la principessavive abbastanza lontano dai riflettori. Eccezion fatta per il royal wedding celebrato con il principe Hussein lo scorso anno – per il primogenito della regina Rania e di re Abdallah erano volati ad Amman, le teste coronate di mezzo mondo – la giovane saudita se ne sta tranquilla in disparte, godendosi una vita tranquilla e decisamente poco chiacchierata. Solo l’annuncio, a metà aprile, della gravidanza – lei e il marito aspettano un figlio per la prossima estate – ha messo un po’ di brio in una casa reale che, da tempo, non fa più parlare di sé. A ciò si sono aggiunte le duediffuse dalla corte hashemita lo scorso weekend per ...