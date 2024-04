Hussein e Rajwa di Giordania annunciano di aspettare il loro primo figlio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 aprile 2024) In una dichiarazione condivisa mercoledì 10 aprile, il principee la principessadihanno dato l’annuncio che comunica l’arrivo del. La coppia reale giordana ha precisato che il nascituro è in arrivo entro la fine dell’anno. La notizia giunge circa un anno dopo le splendide nozze a cui hanno preso parte i reali europei, tra cui il principe William e Kate Middleton. Una dichiarazione ufficiale della Corte reale hashemita ha diffuso la notizia, che ha subito fatto il giro del mondo. La principessaè stata soprannominata “la Kate Middleton orientale” per la sua popolarità e l’attenzione alla moda. Il principe, invece, è l’attuale erede al trono di. La coppia aveva suscitato ...