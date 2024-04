Raid su Rafah - almeno 27 morti Blinken | Serve un cessate il fuoc - Hamas decida Netanyahu teme mandato d’arresto da L’Aia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra tra Israele e, in direttaLe notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra tra Israele e, in diretta

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 29 aprile Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 29 aprile 2024, sulla Guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente. DIRETTA In aggiornamento Continua a leggere>>

Cessate il fuoco, Blinken: «Proposta Israele molto generosa, hamas decida in fretta». Almeno 27 morti in raid su Gaza e Rafah - La proposta di cessate il fuoco offerta dai mediatori e da Israele «è in fase di studio ed è troppo presto per prendere una decisione in merito». Ad affermarlo, ...

Continua a leggere>>

Guerra Medioriente, raid su Rafah e Gaza City: oltre 20 morti. LIVE - Secondo funzionari sanitari palestinesi, almeno 22 persone sono state uccise durante gli attacchi aerei israeliani su Rafah stanotte, tra cui sei donne e cinque bambini. Una delegazione di hamas è arr ...

Continua a leggere>>

Bliken, hamas decida in fretta su proposta molto generosa - "hamas ha davanti a sé una proposta straordinariamente generosa da parte di Israele. E in questo momento, l'unica cosa che si frappone tra il popolo di Gaza e un cessate il fuoco è hamas. Devono decid ...

Continua a leggere>>