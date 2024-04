Ragazzino si suicida in casa - per anni era stato segregato in una stanza-prigione dai genitori

Nonostante per molti dei nostri politici l’omofobia non esista in Italia e quindi non ci sia bisogno di una legge in merito, nei giorni scorso un altro ragazzo è stato cacciato di casa perché gay. I genitori l’hanno sbattuto fuori dicendo: “Qui figli gay non ne vogliamo!”. Il 18enne fortunatamente ...

Continua a leggere>>