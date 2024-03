Antonella Clerici sul ragazzino gay cacciato di casa | intervento in diretta | “Medioevo!”

(Di sabato 30 marzo 2024) Nonostante per molti dei nostri politici l’omofobia non esista in Italia e quindi non ci sia bisogno di una legge in merito, nei giorni scorso un altro ragazzo è statodiperché gay. I genitori l’hanno sbattuto fuori dicendo: “Qui figli gay non ne vogliamo!”. Il 18enne fortunatamente è stato ospitato da un suo professore, che fino a giugno lo terrà insua per permettergli di fare in serenità l’esame di maturità. Il caso di questo ragazzo di Pontedera ha colpito anche, che ne ha voluto parlare nel suo programma È Sempre Mezzogiorno. Un bel gesto da parte di, soprattutto perché la sua trasmissione è molto seguita e certi messaggi veicolati da volti così popolari e amati non possono che far bene....

