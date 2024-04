Quattro gruppi diversi | che fine ha fatto la Wagner dopo Prigozhin?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Evgenijè stato per lungo tempo protagonista delle notizie provenienti dall'estero. Oligarca convertito a capo militare,mesi a combattere in Ucraina, a giugno 2023 aveva lanciato una sfida a Mosca affermando di voler rovesciare la leadership militare russa.il tentato golpe, era andato in Bielorussia e il 23 agosto l'aereo su chi viaggiava si è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo. Ma chehala compagnia militare? Le autorità russe stanno riorganizzando gli ex mercenari del gruppo paramilitarela morte del fondatore sette mesi fa. Fonti anonime hanno riferito al quotidiano statunitense «Politico» che il Cremlino ha suddiviso gli ex mercenariin almeno...