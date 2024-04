Il Movimento 5 stelle pubblica le liste per le elezioni europee Approvate dagli iscritti le candidature di Conte - ecco tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Alle 22.00 di venerdì 26 aprile si è chiusa la consultazione deglialper votare leproposte dal presidente Giuseppeper lecircoscrizionali delle. La domanda: “Approvi la proposta del Presidentedi inserire, anche in posizione prioritaria rispetto agli altri candidati, i tre europarlamentari uscenti, Maria Angela Danzì, Mario Furore, Sabrina Pignedoli, e i seguentinativi: per la Circoscrizione Nord – Est: Ugo Biggeri e Martina Pluda; per la Circoscrizione Centro: Carolina Morace; per la Circoscrizione Sud: Pasquale Tridico e Maurizio Sibilio; per la Circoscrizione Isole: Giuseppe Antoci e Cinzia Pilo”. Su un totale di 18.414 votanti, hanno ...