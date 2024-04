Animali ibridi | quali esistono realmente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nonostante possa sembrare frutto delle speculazioni umani, in naturagli, alcuni dalle origini secolari. Si tratta, nello specifico, di creature i cui genitori appartengono a specie diverse. Sebbene si tratti di eventi rari, non si possono definire impossibili. Glinascono da genitori che appartengono a specie diverse e, pertanto, assumo delle caratteristiche specifiche prendendo alcuni aspetti dal padre e altri dalla madre. Tuttavia, è bene precisare che dal punto di vista biologico, in genere, tra le specie in natura si creano delle barriere riproduttive che ostacolano la nascita di. Alcune si manifestano prima dell’accoppiamento, altre durante e altre dopo. Queste riguardano le differenze genetiche, le differenze fisiche, le ...