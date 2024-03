Terza proroga per il bando del Servizio civile Dopo il crash del sito il Dipartimento riapre i termini dall’11 al 14 marzo

(Di domenica 10 marzo 2024)in partenza per ildeluniversale. I colloqui sono già avviati, ma ilper le Politiche giovanili ha deciso di riaprire i giochi che erano stati tormentati da una piattaforma inadeguata al suo scopo, visto che a ridosso della scadenza, con l’aumentare delle domande da presentare rigorosamente online, è andata inlasciando fuori molti dei ragazzi che volevano partecipare. Motivo per cui è arrivata prima unadi una settimana (dal 15 al 22 febbraio) e poi una di 6 ore lo stesso 22 febbraio. Ma il, già obsoleto e di difficile consultazione nella parte di presentazione del, si è bloccato ogni volta che è stato preso d’assalto vanificando le proroghe, ...

Secondo quanto apprende la redazione di Orizzonte Scuola da fonti vicine al dossier, relativamente all' aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA in campo potrebbe esserci l' ipotesi del ... (orizzontescuola)

Rottamazione quater: c’è tempo sino al 15 marzo per "rientrare": Come anticipato in un precedente articolo de IlGiornale.It, il Decreto Milleproroghe ha riaperto i termini per il pagamento dei debiti non sanati nel periodo ottobre e novembre 2023, con effetto di ...ilgiornale

Luigi Brugnaro: «Terzo mandato, sto con Zaia e sono pronto a ricandidarmi»: VENEZIA - «Il terzo mandato Non farò una battaglia diretta anche se sosterrò la causa di Zaia. Certo è che se dovesse essere esteso anche ai sindaci sarei obbligato ...ilgazzettino

Piaggio Aero: governo annuncia proroga di un anno all'amministrazione straordinaria: Il ministro del Made in Italy Urso apre le porte anche a Leonardo. Durante il question time ha spiegato che "potrebbe giocare un ruolo in questo contesto. Ne sono convinto e ovviamente ho personalment ...primocanale