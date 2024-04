Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv - gara 1 playoff Eurolega | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Questa sera alle 19, alla OAKA Olympic Indoor Hall, ilospita ilTelnella sfida valida per1 dei-quarti di finale di. Un match da non perdere tra due squadre che possono dare spettacolo e che faranno di tutto per provare a risolvere quanto prima questo lungo scontro che poi porterà all’accesso alle final four. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inil matchTelTel: leCrediti foto: ...