Cleveland Cavaliers-Orlando Magic oggi in tv | canale - orario e diretta streaming gara-1 play-off NBA 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Il, l’e le indicazioni per vedere intv latra, valida come-1 del primo turno dei-off NBA 2023/. Bilancio di 48-34 per i Cavs, mentre di 47-35 per i, che si affrontano in questainaugurale dei-off. Secondo i bookmakers, sarà la squadra di casa a scendere in campo con i favori del pronostico, anche per sfruttare il fattore campo che in queste serie ha sempre un peso specifico non indifferente. A caccia dell’upset invece Banchero e compagni, determinati a far bene anche nella post-season. La palla a due è prevista, sabato 20 aprile, alle ...