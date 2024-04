Billie Jean King Cup 2024 | cambiano format e programmazione delle Finals Per l’Italia già una mano dalla formula

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) LaCupcambia ancoraper ledi Siviglia. E, se questa è da una parte una novità quantomeno gradita dal circuito femminile perché mette se non altro della distanza con le WTA, dall’altra vede la creazione di una specie di imbuto dal quale la competizione a squadre femminile non riesce a smarcarsi. Iniziamo dal fattore positivo: il fatto di cominciare martedì 12 novembre, con quella che non sarà più una fase a gironi. Sono stati infatti istituiti quattro primi turni, da disputarsi il 12, 13 e 14 novembre. Siccome le WTA, che si terranno a Riyadh, termineranno il 9 novembre, le giocatrici eventualmente provenienti da lì avranno un minimo di tre giorni per poter andare dall’Arabia Saudita a Siviglia. ...