Primo maggio | i servizi bus disponibili

(Di lunedì 29 aprile 2024) Arezzo, 29 aprile 2024 – Per la giornata di mercoledì 1°, festa dei lavoratori, ci saranno modifiche nelo urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane nel bacino di Arezzo. Ilo urbano sarò ridotto con sospensione dalle 12.30 alle 15.30 mentre ilo extraurbano sarà sospeso, eccetto le linee LS5, SU4 e SFT. Inoltre, dalle 7 alle 20 di mercoledì 12024, sarà chiusa al transito via Gaetano Donizetti, pertanto, la linea O direzione Montione da San Leo, all’intersezione con via Donizetti, proseguirà diritta per poi svoltare a destra in via Monteverdi poi via Rossini e regolareo. In direzione Arezzo effettuerà il percorso inverso via Rossini-via Monteverdi-via di San Leo e regolare percorso. Saranno soppresse le fermate di via Donizetti 3/A ...