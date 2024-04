Servizio di maggior tutela elettrico - per rientrare c' è tempo fino a fine giugno

La maggioranza cambia la par condicio in vista delle europee In vista delle elezioni europee, la maggioranza ha approvato in Vigilanza un emendamento che cambia la par condicio escludendo dai conteggi degli spazi tv l’informazione sull’attività istituzionale. Una decisione che ha provocato la reazione dell’opposizione ma anche dei giornalisti Rai. Grazie alla norma approvata dalla maggioranza di governo in Commissione di vigilanza, infatti, il ... (tpi)