Prezzi invariati e orari flessibili

(Di lunedì 29 aprile 2024) Per gli amanti dello sport che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento e dello sport fuori città tornano anche quest’anno le proposte del Cgfs. Il Volley Camp a Calambrone in programma dal 16 al 21 giugno, la Doganaccia Adventure School dal 17-21 giugno, il Basket Camp Calambrone (23-28 giugno) e Cavarzano Adventure School (22-26 luglio). Per quanto riguarda i centri estivi ci sono varie opzioni di iscrizione: part-time con ingresso alle 8 e uscita alle 14 (con o senza mensa) e full-time con ingresso alle 8 e uscita alle 17 (con o senza mensa). E’ inoltre possibile chiedere l’ingresso anticipato o l’uscita posticipata di mezzora, o entrambe. Isettimanali sono pressochérispetto allo scorso anno. Sul sito wwwcgfs.it sono disponibili tutti i dettagli sui costi, sul programma, sulla durata e sui periodi di ...

Rimodulazione dei prezzi dal 1° giugno 2024. Come riportato da calcio e Finanza, l’emittente televisiva Sky lancerà un nuovo listino prezzi al rialzo per i pacchetti sport e calcio : il primo aumenterà di 6,90 euro al mese e il secondo crescerà di 3 euro ogni mensilità (da 5 a 8) per i listini ... Continua a leggere>>

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Brutte Notizie per i consumatori di Sky Sport Sky, aumento di prezzi : il nuovo listino Panchina Napoli: ADL pensa anche a Gasperini Panchina Napoli, anche Gian Piero ... Continua a leggere>>

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter Scudetto , tutto pronto per la festa : bus scoperto e concerto L’Inter prepara la festa Scudetto : ecco il programma dei festeggiamenti in caso di vittoria nel ... Continua a leggere>>

Tommaso Berni, ex terzo portiere Inter: «Vivo a Ibiza, studio per diventare capitano di yacht» - Tommaso, diventato un idolo del popolo nerazzurro, salutò dopo il primo anno di Conte e ha festeggiato lo scudetto a Milano: «Ho guadagnato bene, ma non abbastanza per vivere di rendita. E che prezzi ...

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 110 CV DSG sport del 2021 usata a Grugliasco - Annuncio vendita Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 110 CV DSG sport usata del 2021 a Grugliasco, Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

