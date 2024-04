Il City batte il Nottingham e risponde all’Arsenal | la Premier League va verso una corsa a 2? 

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 aprile 2024) Basta un gol per tempo al Manchesterper sbrigare la pratica. Gli ‘Sky Blue’ rispondono al successo dell’Arsenal nel derby di Londra contro il Tottenham con un netto 0-2 che permette non solo di accorciare le distanze a -1, ma anche di puntare a un eventuale sorpasso vista la gara da recuperare. Gvardiol al 32? e Haaland al 71? permettono un comodo trionfo ai ragazzi di Pep Guardiola che salgono a quota 79 punti in classifica a +4 (potenzialmente a +7) sul Liverpool fermatosi sabato sul 2-2 contro il West Ham. A 3 giornate dal termine dellasembra prefigurarsi unaa due fra Arsenal e Manchester. Arsenal e Manchester: calendari a confronto 36ª Giornata: Arsenal-Bournemouth / Manchester ...