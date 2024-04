Pozzuoli | il Sindaco Manzoni risponde alle false accuse sulla sua assenza alla riunione in Prefettura

Bradisismo: «Il sindaco di Pozzuoli assente in Prefettura» - POZZUOLI – « Ci auguriamo che dalle prossime riunioni in Prefettura ci sia la presenza del sindaco in quanto massima espressione di Protezione civile del territorio puteolano ed anche in virtù delle e ...

Sciame sismico, scatta il vertice in Prefettura - Questa mattina si è tenuto un importante vertice presso la Prefettura per fare il punto sulla situazione dopo gli eventi sismici registrati nelle ultime ...

Bradisismo, riunione in prefettura. "Nessuna criticità, l'attenzione resta alta" - Il sindaco di Pozzuoli Luigi manzoni alla cittadinanza: "Continuate ad affidarvi ai canali di comunicazione ufficiali" ...

