Microcriminalità a Pozzuoli | il sindaco Manzoni ha incontrato il Prefetto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) , partecipanti a una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica Nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio ildi, Luigi, ha partecipato a una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato daldi Napoli Michele Di Bari, per fare il punto sugli episodi dinella città di. Il dialogo e la collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni è la base da cui partire per costruire un sistema integrato di prevenzione e controllo dei reati, con la giusta attenzione e responsabilità condivise. Dai dati ufficiali, risulta una diminuzione del numero di episodi di, grazie al lavoro costante di controllo del territorio da parte delle forze ...