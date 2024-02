Come un miliardario liberale è diventato nemico delle politiche di inclusione e diversità

I farmaci contraffatti , è facile intuirlo, comportano rischi seri per la salute, e purtroppo si tratta di un mercato illegale che non conosce confini. In ... (urbanpost)

GIOVANI UDC13a AVS: non facciamoci ingannare da promesse che non possono essere mantenute!: Rappresentati Come la fascia debole della popolazione ... A questo importo occorre aggiungere almeno altrettanto per coprire il deficit di ripartizione miliardario dell’AVS previsto già dal 2030 ...tio.ch

Stellantis: Ayvens comprera' 500.000 veicoli, accordo miliardario su mobilita' green: Tavares: clienti potranno provare nostre ultime innovazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - Stellantis ha siglato un accordo quadro multimiliardario di importanza strategica con Ayv ...borsaitaliana

Jeff Bezos guadagna 1,43 milioni di dollari all’ora. Come li spende: Il percorso finanziario e le scelte di vita straordinarie di Jeff Bezos, dalla crescita di Amazon ai suoi investimenti diversificati.it.benzinga