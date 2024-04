Piantedosi | Nessuna restrizione per università e cortei Chi manifesta sia responsabile

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Non ha alcun senso immaginare e non è intenzione del Viminale cambiare le regole di gestione dell’ordine pubblico negli atenei, men che mai nella direzione di restringere la libertà dire”. A chiarirlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo, spiegando che ciò che è in discussione in Parlamento “è solo un innalzamento delle pene per chi commette violenza ai danni dei rappresentanti delle forze dell’ordine, ma questo non incide sulla libertà dizione”. “La violenza non ha nulla a che vedere con le libertà”, ha ammonito il titolare del Viminale, che tra l’altro escluso in maniera categorica anche una sua eventuale candidatura alla presidenza della Regione Campania: “È un’ipotesi assolutamente infondata”.: “Non c’è alcuna intenzione di cambiare le regole dell’ordine pubblico per ...