Piantedosi | Nessuna bocciatura su accordo con Albania | il piano procede

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Qualcuno ha esultando pensando che la decisione della Corte di Giustizia potesse frenare l'Italia-, ma il cronoprogramma è assolutamente quello. Sono già terminate le verifiche preliminari alla cornice giuridica. Abbiamo già in pista il Genio militare che si recherà a lavorare lì, abbiamo i nostri vigili del fuoco quindi è un concerto di istituzioni del nostro governo che lavorano a una rapida realizzazione di questo centro che come è stato detto realizza una iniziativa di straordinario interesse in tutta l'Unione europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoa un convegno promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia dedicato ai flussi migratori. "Non c'èdel progetto, semplicemente la Corte di Giustizia ha ...