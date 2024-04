Perché questo è il secolo indiano Il live-talk di presentazione della rivista Formiche

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’India è un gigante in crescita, polo delle interconnessioni tra Oceano Atlantico e Pacifico, Paese che ha interessi sovrapponibili a quelli italiani. Durante ladel numerocheha dedicato al “”, è emersa chiaramente questa dimensione totale e globale che ruota attorno a New Delhi. Nella discussione, moderata da Emanuele Rossi, l’ambasciatore Francesco Maria Talò, la giornalista Rita Fatiguso de Il Sole 24 Ore, e il rappresentanteCamera di commercio indiana per l’Italia Vas Shenoy, si sono confrontati su quantosviluppo tocchi gli interessi italiani. Ne emerge che l’India può essere una sponda per la proiezione internazionale del nostro Paese, con le opportunità che offre dal punto di ...