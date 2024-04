Il secolo indiano Dall’Indo-Pacifico all’Atlantico - passando per il Mediterraneo Il live-talk di presentazione della rivista Formiche

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuova Delhi è sempre più al centro degli interessi europei e rappresenta un punto di riferimento per l’intero Global south. Oggi infatti è un player cruciale dello scenario globale, i recenti scenari di crisi hanno posto in misura crescente per l’area euro-occidentale la necessità di diversificare le catene di approvvigionamento, per non lasciare ai Paesi come Cina e Russia una posizione privilegiata. I vantaggi di un’alleanza globale fra l’occidente e l’India si estendono a tutti i settori: sicurezza internazionale e necessità di contenere la politica autoritaria ed espansiva di Pechino; definizione di politiche di de-risking dalla Cina integrando sempre di più le economie di Europa e India; costruzione di solide alternative alla Viaseta a cominciare dal rilancio di Imec (India-Middle East-Europe economic corridor); integrazione fra il ...